Историк Кнутов назвал неадекватным демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Киеве демонтируют герб СССР с монумента «Родина-мать».

Историк отметил, что проявления киевского режима «во многом отличаются от поведения нормального государства».

«Киевские власти предпринимают шаги, которые любые нормальные люди воспринимают как неадекватные. Памятник этот был посвящён советскому народу, который внёс колоссальный вклад в освобождение Украины от гитлеровцев. Вместо этого киевский режим называет улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича, восхваляет Гитлера, нацисты носят эсэсовскую символику», — рассказал Кнутов.

Он добавил, что уничтожение герба и переименование памятника, по сути, означает попытку изменить историю.

«А государства, которые отказываются от своей истории, утрачивают историческую память и свою государственность. Фактически это будет означать шаг к тому, что Украина как государство перестаёт существовать. Несмотря на то что там (на памятнике. — RT) попытаются установить новый герб Украины и придумают новое название», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Киеве начали снимать герб СССР с монумента «Родина-мать».

Поменяют и название скульптуры — она станет «Украиной-матерью».