Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений СВО по состоянию на 1 августа

Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений спецоперации на Украине по состоянию на 1 августа.

Отмечается, что на Купянском направлении с 20 июля российские авиация и артиллерия активно работают по позициям ВСУ за рекой Оскол.

При этом в секторе Синьковка — Петропавловка — Голубовка — Петропавловка продолжается уничтожение объектов 14-й ОМБр и 41-й ОМБр, а также 27-й ОРеАБр. Российские войска находятся меньше чем в 15 км от Купянска, говорится в разборе.

На участке Сватово — Кременная активное наступление российских войск ведётся в сторону Берестового и трассы Н-26. В районе Кременной российская армия вплотную подошла к Заречному и Торскому, особо крупные потери фиксируются у 23-й ОСБ и 4-й ОТБр ВСУ. Отмечается, что резервы, которые ВСУ пытаются перебрасывать на данное направление, накрываются огнём реактивной и ствольной артиллерии.

На флангах Артёмовска в ДНР из-за провала атак с массированными накатами ВСУ сменили тактику и теперь в бой бросают небольшие штурмовые группы на лёгкой технике, при этом украинские танки стягиваются только в том случае, если кажется, что движение будет продолжаться. Отмечается, что «бои — вероятно, на время — перешли в позиционный режим».

В Запорожской области после двух суток затишья ВСУ снова попытались атаковать позиции ВС России в районе Работина.

«Попытки обойти село с востока и запада ни к чему не привели, поэтому лобовые атаки украинской армии продолжаются. Параллельно с наступлением реактивная артиллерия и авиация уничтожают резервы как в районе Орехова и Малой Токмачки, так и около военного полигона Близнецы в Запорожской области», — пишет Военная хроника.

На Южно-Донецком направлении украинские войска продолжают попытки перейти в атаку и развить наступление небольшими группам в районе Старомайорского и севернее Приютного.

«Успехов малыми силами, как и под Работиным, украинские войска не имеют — сказывается дефицит тяжёлой техники, прежде всего танков. Западные машины, за исключением БМП M2 Bradley, в наступлении практически не участвуют. Постепенно на подступах к Южно-Донецкому направлению начинают появляться ЗРК малой дальности, что косвенно говорит о необходимости для ВСУ сохранять орудия и другие огневые средства от попаданий умных бомб ФАБ-250-М62 и барражирующих боеприпасов «Ланцет», но эффекта переброска ЗРК пока не дала», — отмечается в материале.

На Херсонском направлении не фиксируется существенных изменений. Там украинские военные с правого берега регулярно пытаются высадиться на левом берегу Днепра и пробуют разную тактику прорывов.

«Из-за постоянных проблем, связанных с гибелью десантных групп, в район Берислава регулярно прибывают резервы из мобилизованных, но на ситуацию с форсированием Днепра это не влияет», — заключила Военная хроника.

По данным Минобороны, российские войска продолжили наступление на Купянском направлении за сутки.