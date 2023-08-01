Пушилин заявил об улучшении взаимодействия российских подразделений

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил об улучшении взаимодействия российских подразделений.

«Мы видим, что сейчас на ряде направлений более прагматично выстраивается работа, в плане тех команд, которые поступают, и в плане, что, немаловажно, взаимодействия выстраиваемого между соседними подразделениями — на предыдущих этапах мы видели, что этого не хватает. Когда коммуникации нарушались, это, конечно, накладывало отпечаток — на несогласованность тех или иных действий... сейчас ситуация совершенно иная», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что населённый пункт Клещеевка находится под контролем российских войск.