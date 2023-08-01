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Российские военные уничтожили две роты ВСУ на Краснолиманском направлении

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Командир российского штурмового отряда с позывным Катунь заявил, что его бойцы уничтожили до 2,5 роты военнослужащих ВСУ во время боёв на Краснолиманском направлении.

По его словам, российские военные в течение пяти дней штурмовали участок местности с применением гранатомётов, огнемётов и миномётов, в результате чего было поражено три опорных пункта противника. 

«Мы уничтожили до двух с половиной рот противника в течение пяти дней», — рассказал офицер ТАСС.

По словам Катуни, также в ходе боёв было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ.

Кроме того, он добавил, что между выполнением боевых задач отряд не только отдыхал, но и по 12 часов в день проводил тренировки: бойцы выкапывали опорные пункты и отрабатывали их штурм.

Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 украинских боевиков.

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