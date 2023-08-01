Российские военные уничтожили две роты ВСУ на Краснолиманском направлении
По его словам, российские военные в течение пяти дней штурмовали участок местности с применением гранатомётов, огнемётов и миномётов, в результате чего было поражено три опорных пункта противника.
«Мы уничтожили до двух с половиной рот противника в течение пяти дней», — рассказал офицер ТАСС.
По словам Катуни, также в ходе боёв было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ.
Кроме того, он добавил, что между выполнением боевых задач отряд не только отдыхал, но и по 12 часов в день проводил тренировки: бойцы выкапывали опорные пункты и отрабатывали их штурм.
Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 украинских боевиков.