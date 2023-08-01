Узнать больше

Герасимов проверил передовой пункт управления войск на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на месте командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке и характере действий противника.

Кроме того, начальнику Генштаба доложили о выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

Ранее группировка «Восток» пресекла выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного.

Также группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить