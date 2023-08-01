Герасимов проверил передовой пункт управления войск на Запорожском направлении

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на месте командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук доложил Герасимову о текущей обстановке и характере действий противника.

Кроме того, начальнику Генштаба доложили о выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

Ранее группировка «Восток» пресекла выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного.

Также группировка ВС России «Центр» сорвала восемь атак и уничтожила более 100 боевиков.