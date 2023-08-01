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Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 220 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке и Еленовке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли три человека, а также получили ранения 14 человек.

Кроме того, сообщается о повреждении 24 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что мирный житель Ясиноватой ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.

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