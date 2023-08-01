Украинские войска за прошедшие сутки 59 раз обстреляли территорию ДНР
Об этом в своём Telegram-канале информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Александровке и Еленовке.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли три человека, а также получили ранения 14 человек.
Кроме того, сообщается о повреждении 24 жилых домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что мирный житель Ясиноватой ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.