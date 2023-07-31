Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под подбитой прямым попаданием из ПТУР БМП
Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из бойцов российской армии с позывным Гроза.
По его словам, военные с помощью корректировки с беспилотника совершили один пристрелочный выстрел из ПТУР. Он пришёлся в поле рядом с БМП, а следующие снаряды попали прямо по машине и траншеям.
Соответствующая операция была выполнена российскими войсками на Купянском направлении фронта.
Ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в городе Купянске Харьковской области.