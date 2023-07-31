Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под подбитой прямым попаданием из ПТУР БМП

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа использовали противотанковую управляемую ракету (ПТУР) для уничтожения наблюдательного пункта ВСУ, который был оборудован под подбитой боевой машиной пехоты (БМП).

Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из бойцов российской армии с позывным Гроза.

По его словам, военные с помощью корректировки с беспилотника совершили один пристрелочный выстрел из ПТУР. Он пришёлся в поле рядом с БМП, а следующие снаряды попали прямо по машине и траншеям.

Соответствующая операция была выполнена российскими войсками на Купянском направлении фронта.

Ранее украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в городе Купянске Харьковской области.