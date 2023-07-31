Советник главы Крыма Крючков назвал украинским вбросом сообщения о взрывах в Симферополе
Советник главы Крыма Олег Крючков назвал украинским вбросом сообщения о взрывах в Симферополе.
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Крючкова.
«По Симферополю — украинский вброс», — написал он.
Сообщения о якобы нескольких взрывах в Симферополе ранее появились в украинских СМИ и Telegram-каналах.
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