Советник главы Крыма Крючков назвал украинским вбросом сообщения о взрывах в Симферополе

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал украинским вбросом сообщения о взрывах в Симферополе.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Крючкова.

«По Симферополю — украинский вброс», — написал он.

Сообщения о якобы нескольких взрывах в Симферополе ранее появились в украинских СМИ и Telegram-каналах.