Марочко сообщил, что российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink

Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском направлении.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что у бойцов ВСУ на линии боевого соприкосновения возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink.

«Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС России начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британское издание The Economist писало, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ.