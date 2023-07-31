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Марочко сообщил, что российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink

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Российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink на Луганском направлении.
Марочко сообщил, что российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что у бойцов ВСУ на линии боевого соприкосновения возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink.

«Многие это связывают с тем, что РЭБ ВС России начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX», — цитирует его РИА Новости.

Ранее британское издание The Economist писало, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ.

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