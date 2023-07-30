Узнать больше

Военкор RT заснял слаженную работу российских военных при уничтожении бронетехники ВСУ

Короткая ссылка
Военкор RT Саргон Хадая зафиксировал на видео слаженную работу российских военнослужащих при уничтожении украинской бронетехники на Купянском направлении.
Военкор RT заснял слаженную работу российских военных при уничтожении бронетехники ВСУ
  • РИА Новости

«Эта позиция была словно заколдованная... долгое время не могли её разобрать. Противник выкопал траншеи прямо под повреждённой БМП», — рассказали военные.

Хадая удалось снять, как молодые разведчики 1-й гвардейской танковой армии и оператор БПЛА уничтожили ПТУРом вражескую военную технику.

Благодаря слаженной работе военных ракета вошла в бронетехнику как нож в масло, боекомплект взорвался, башню оторвало, и шестерым солдатам ВСУ пришлось бежать с позиции контуженными.

Ранее Хадая показал, как вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожают технику ВСУ на линии соприкосновения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить