Военкор RT Саргон Хадая зафиксировал на видео слаженную работу российских военнослужащих при уничтожении украинской бронетехники на Купянском направлении.

«Эта позиция была словно заколдованная... долгое время не могли её разобрать. Противник выкопал траншеи прямо под повреждённой БМП», — рассказали военные.

Хадая удалось снять, как молодые разведчики 1-й гвардейской танковой армии и оператор БПЛА уничтожили ПТУРом вражескую военную технику.

Благодаря слаженной работе военных ракета вошла в бронетехнику как нож в масло, боекомплект взорвался, башню оторвало, и шестерым солдатам ВСУ пришлось бежать с позиции контуженными.

Ранее Хадая показал, как вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожают технику ВСУ на линии соприкосновения.