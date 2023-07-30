Военкор RT заснял слаженную работу российских военных при уничтожении бронетехники ВСУ
- РИА Новости
«Эта позиция была словно заколдованная... долгое время не могли её разобрать. Противник выкопал траншеи прямо под повреждённой БМП», — рассказали военные.
Хадая удалось снять, как молодые разведчики 1-й гвардейской танковой армии и оператор БПЛА уничтожили ПТУРом вражескую военную технику.
Благодаря слаженной работе военных ракета вошла в бронетехнику как нож в масло, боекомплект взорвался, башню оторвало, и шестерым солдатам ВСУ пришлось бежать с позиции контуженными.
Ранее Хадая показал, как вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожают технику ВСУ на линии соприкосновения.