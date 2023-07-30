Рогов рассказал о контратаке ВС России на Времевском выступе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о контратаке российских войск на Времевском выступе Запорожской линии фронта.

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, российские войска выбили противника с большинства позиций, на которых он пытался закрепиться.

«Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», — добавил Рогов.

Он уточнил, что населённый пункт Старомайорское фактически перешёл в серую зону.

«Сейчас идут бои не сколько за сам населённый пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул он.

Ранее Рогов заявил, что ВС России взяли в плен более десяти украинских военных у Старомайорского.