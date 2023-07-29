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СЦКК: ВС Украины вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

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Украинские военные выпустили ещё 28 снарядов калибра 155 и 152 мм по районам Донецка, Макеевке и Горловке.
СЦКК: ВС Украины вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
  • AP

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Так, с 06:25 по 08:10 ВСУ обстреляли Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Макеевку и Горловку.

Всего украинские военные выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские войска в ночь на 29 июля выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по районам Донецка.

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