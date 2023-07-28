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Аналитик назвал сугубо политическим перенос празднования на Украине Рождества на 25 декабря

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Полина Полетаева
Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в беседе с RT прокомментировал утверждение президентом Украины Владимиром Зеленским закона о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря.
Аналитик назвал сугубо политическим перенос празднования на Украине Рождества на 25 декабря
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Стоякин назвал подобное решение «сугубо политическим ходом», предназначенным для внешних партнёров.

«Насколько можно понять, Зеленский никогда не позиционировал себя как человека верующего хоть во что-нибудь. Ну, помимо, разумеется, зелёных бумажек с американскими президентами — вот в них он точно верит. Ему, скорее всего, в данном случае западные партнёры просто навязали мнение о том, что нужно заняться вопросами религии и уничтожить православную церковь на Украине, потому что это будет иметь какие-то позитивные последствия для евроинтеграции. Зеленский поверил партнёрам и соответствующим образом отреагировал», — подчеркнул собеседник RT.

По словам эксперта, Зеленскому навязана определённая схема поведения и он в рамках этой схемы действует.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.

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