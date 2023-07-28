Аналитик назвал сугубо политическим перенос празднования на Украине Рождества на 25 декабря

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в беседе с RT прокомментировал утверждение президентом Украины Владимиром Зеленским закона о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря.

Стоякин назвал подобное решение «сугубо политическим ходом», предназначенным для внешних партнёров.

«Насколько можно понять, Зеленский никогда не позиционировал себя как человека верующего хоть во что-нибудь. Ну, помимо, разумеется, зелёных бумажек с американскими президентами — вот в них он точно верит. Ему, скорее всего, в данном случае западные партнёры просто навязали мнение о том, что нужно заняться вопросами религии и уничтожить православную церковь на Украине, потому что это будет иметь какие-то позитивные последствия для евроинтеграции. Зеленский поверил партнёрам и соответствующим образом отреагировал», — подчеркнул собеседник RT.

По словам эксперта, Зеленскому навязана определённая схема поведения и он в рамках этой схемы действует.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря.