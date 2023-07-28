В Киеве и десяти областях Украины днём 28 июля объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях Украины днём 28 июля объявили воздушную тревогу, после чего её отменили. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению населения.

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Предупреждение было объявлено в Киеве в 12:20 по местному времени. После этого оно распространилось на ряд восточных и центральных областей Украины. В том числе тревога звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. К настоящему времени, согласно официальному украинскому ресурсу, тревога в этих регионах отменена.