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В Киеве и десяти областях Украины днём 28 июля объявили воздушную тревогу

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В Киеве и десяти областях Украины днём 28 июля объявили воздушную тревогу, после чего её отменили. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению населения.
В Киеве и десяти областях Украины днём 28 июля объявили воздушную тревогу
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Предупреждение было объявлено в Киеве в 12:20 по местному времени. 

После этого оно распространилось на ряд восточных и центральных областей Украины.

В том числе тревога звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

К настоящему времени, согласно официальному украинскому ресурсу, тревога в этих регионах отменена.

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