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Украинские войска за сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 189 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения девять гражданских лиц, в том числе дети.

Также сообщается о повреждении 17 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами.

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