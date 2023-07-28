Украинские войска за сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 189 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения девять гражданских лиц, в том числе дети.

Также сообщается о повреждении 17 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами.