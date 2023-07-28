Украинские войска за сутки 44 раза обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения девять гражданских лиц, в том числе дети.
Также сообщается о повреждении 17 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке зажигательными снарядами.