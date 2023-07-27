Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Речь идёт о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
- AFP
Также тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает «СТРАНА.ua».
Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили о повреждении производственного оборудования в одном из портов Одесской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»