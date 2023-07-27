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Депутат ГД Бородай, попавший под обстрел в зоне СВО, заявил, что его спасли спинка и подголовник машины

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Депутат Госдумы Александр Бородай, попавший под обстрел в зоне спецоперации на Украине, заявил, что его спасли спинка и подголовник переднего сиденья автомобиля.
Депутат ГД Бородай, попавший под обстрел в зоне СВО, заявил, что его спасли спинка и подголовник машины
  • AP

«История, конечно, очень неприятная, потому что в результате обстрела ранения получили два офицера моей бригады. Они находились со мной в одной машине. И поскольку разрыв снаряда произошёл слева сзади, больше всего как раз досталось тем, кто сидел на задних сиденьях. Меня спасли спинка и подголовник переднего сиденья — в них потом нашли осколки. Ну и по шлему один осколок чиркнул, но большого вреда не причинил», — рассказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Он отметил, что, по его мнению, это был обычный танковый снаряд.

Бородай заявил, что сначала их «долго пасли с квадрокоптера».

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