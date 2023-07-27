Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: город Донецк (Киевский район); выпущено семь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Позднее было выпущено ещё пять ракет.
Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили о повреждении производственного оборудования в одном из портов Одесской области.