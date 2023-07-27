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Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

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Украинские войска обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка.
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: город Донецк (Киевский район); выпущено семь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Позднее было выпущено ещё пять ракет.

Ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили о повреждении производственного оборудования в одном из портов Одесской области.

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