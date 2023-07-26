В ВСУ заявили, что целью ракетного удара был аэродром в районе Староконстантинова

Целью ракетного удара на Украине стал аэродром в районе Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, запущенные ракеты во время удара сменили курс, развернулись над Львовской областью, после чего направились в сторону Хмельницкой области.

Военная хроника сообщила о возможном ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

На этом аэродроме ранее базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с их помощью ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.