В ВСУ заявили, что целью ракетного удара был аэродром в районе Староконстантинова
- РИА Новости
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Об этом он сказал в эфире телемарафона.
По словам Игната, запущенные ракеты во время удара сменили курс, развернулись над Львовской областью, после чего направились в сторону Хмельницкой области.
Военная хроника сообщила о возможном ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.
На этом аэродроме ранее базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с их помощью ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.