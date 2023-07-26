Узнать больше

Военная хроника: новый ракетный удар по Украине значительно масштабнее предыдущих

Короткая ссылка
Военная хроника рассказала детали российских ракетных ударов по военным объектам на украинской территории.
Военная хроника: новый ракетный удар по Украине значительно масштабнее предыдущих
  • РИА Новости

«Новый ракетный удар значительно масштабнее предыдущих. Предположительно, применяется не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования», — отмечается в материале.

Вместе с этим подчёркивается, что значительно расширена и география ударов — накрыло даже западные регионы Украины.

«Воздушная тревога в Хмельницком, Кривом Роге, Житомире и Днепропетровске была объявлена уже после прилётов, что говорит о смене тактики и трудностях с обнаружением ракет», — добавляется в сообщении.

Военная хроника также подчёркивает, что, судя по всему, это далеко не весь заготовленный для удара арсенал и что ракеты идут на цель группами по 15—20 единиц.

Ранее Военная хроника сообщила о возможном ударе по аэродрому в Хмельницкой области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить