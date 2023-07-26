Военная хроника: новый ракетный удар по Украине значительно масштабнее предыдущих

Военная хроника рассказала детали российских ракетных ударов по военным объектам на украинской территории.

«Новый ракетный удар значительно масштабнее предыдущих. Предположительно, применяется не менее 80 крылатых ракет воздушного и морского базирования», — отмечается в материале.

Вместе с этим подчёркивается, что значительно расширена и география ударов — накрыло даже западные регионы Украины.

«Воздушная тревога в Хмельницком, Кривом Роге, Житомире и Днепропетровске была объявлена уже после прилётов, что говорит о смене тактики и трудностях с обнаружением ракет», — добавляется в сообщении.

Военная хроника также подчёркивает, что, судя по всему, это далеко не весь заготовленный для удара арсенал и что ракеты идут на цель группами по 15—20 единиц.

Ранее Военная хроника сообщила о возможном ударе по аэродрому в Хмельницкой области.