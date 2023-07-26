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Военная хроника сообщила о новой серии взрывов в Хмельницком

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Военная хроника сообщила о третьей серии взрывов в Хмельницком.
Военная хроника сообщила о новой серии взрывов в Хмельницком
  • AP
  • © Roman Chop

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что зафиксировано несколько прилётов. Также сообщается, что не менее восьми крылатых ракет идут на Львов», — указывается в материале.

Вместе с этим отмечается, что информация о типе ракет подтвердилась — это дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью поражения в 5 тыс. км. На борту каждой ракеты боевая часть массой в 400 кг.

Ранее Военная хроника уже писала, что в Хмельницком фиксируются взрывы.

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