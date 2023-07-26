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Военная хроника сообщает о взрывах в двух областях Украины

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Военная хроника сообщает о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.
Военная хроника сообщает о взрывах в двух областях Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Взрывы в Днепропетровской и Кировоградской областях. Судя по всему, вторая группа «Искандеров» достигла целей. Воздушная тревога была объявлена после первых прилётов, что косвенно подтверждает попадания по целям», — указывается в материале.

Также, предположительно, баллистическими ракетами из первой ударной группы в Харькове поражён сборочный цех, где производились беспилотники.

«Крылатые ракеты из Каспия до цели пока не долетели. Предположительно, они могут поразить объекты ВСУ в Хмельницкой и Винницкой областях», — добавила Военная хроника.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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