Белоруссия попросила ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств по контролю над вооружениями
- AFP
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Об этом написал начальник департамента международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко в своём Twitter.
По его словам, Минск снова сделал такое заявление на Форуме по сотрудничеству в области безопасности. Также Белоруссия обратила внимание на военную активность Польши на границах.
«Мы уверены, что в сложившейся ситуации отказ от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными лишь усугубляет кризис системы безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует Ревенко РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о решении создать сапёрный батальон, который будет находиться между Белоруссией и Калининградской областью. Его разместят в городе Августове в Сувалкском коридоре.