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Белоруссия попросила ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств по контролю над вооружениями

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Минск выступает с призывом к странам ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объёме.
Белоруссия попросила ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств по контролю над вооружениями
  • AFP
  • © ALEX HALADA

Об этом написал начальник департамента международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко в своём Twitter.

По его словам, Минск снова сделал такое заявление на Форуме по сотрудничеству в области безопасности. Также Белоруссия обратила внимание на военную активность Польши на границах.

«Мы уверены, что в сложившейся ситуации отказ от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными лишь усугубляет кризис системы безопасности на пространстве ОБСЕ», — цитирует Ревенко РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о решении создать сапёрный батальон, который будет находиться между Белоруссией и Калининградской областью. Его разместят в городе Августове в Сувалкском коридоре.

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