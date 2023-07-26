Представитель генконсульства России посетил задержанного в Алма-Ате россиянина Кислицина

Представитель генконсульства России посетил в СИЗО задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского консула.

Отмечается, что Кислицин не имеет претензий к правоохранительным органам Казахстана и сотрудникам СИЗО.

Также консул отметил, что Кислицин не намерен просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.