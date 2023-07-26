Представитель генконсульства России посетил задержанного в Алма-Ате россиянина Кислицина
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского консула.
Отмечается, что Кислицин не имеет претензий к правоохранительным органам Казахстана и сотрудникам СИЗО.
Также консул отметил, что Кислицин не намерен просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в Россию.
Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.