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Представитель генконсульства России посетил задержанного в Алма-Ате россиянина Кислицина

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Представитель генконсульства России посетил в СИЗО задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина.
Представитель генконсульства России посетил задержанного в Алма-Ате россиянина Кислицина
  • Gettyimages.ru
  • © Laurie Noble

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского консула.

Отмечается, что Кислицин не имеет претензий к правоохранительным органам Казахстана и сотрудникам СИЗО.

Также консул отметил, что Кислицин не намерен просить убежища в Казахстане и хочет вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что задержанный в Казахстане сотрудник F.A.C.C.T. Никита Кислицин заочно арестован судом в Москве.

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