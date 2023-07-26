ВС России уничтожили 22 танка при отражении массированной атаки ВСУ в районе Орехова
Российские войска уничтожили 22 танка и десять БМП при отражении массированной атаки ВСУ на Ореховском направлении.
Об этом информирует Министерство обороны России.
Также уничтожены боевая бронированная машина и более 100 украинских военнослужащих.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ возобновили наступление на Ореховском направлении утром 26 июля.
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