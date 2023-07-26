ВС России уничтожили 22 танка при отражении массированной атаки ВСУ в районе Орехова

Российские войска уничтожили 22 танка и десять БМП при отражении массированной атаки ВСУ на Ореховском направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России. Также уничтожены боевая бронированная машина и более 100 украинских военнослужащих. По данным российского оборонного ведомства, ВСУ возобновили наступление на Ореховском направлении утром 26 июля.