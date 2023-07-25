Военная хроника сообщает об уходе части дронов в сторону Полтавской и Сумской областей

Военная хроника сообщает об уходе части российских беспилотников в сторону Полтавской и Сумской областей.

«Сообщают о дронах в сторону Полтавской и Сумской областей. Часть дронов ушла на объекты в Харьковской области, другая двигается западнее», — пишет Военная хроника. Ранее Военная хроника сообщала о российских дронах в Харьковской области.