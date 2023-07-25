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ВСУ обстреляли территорию ДНР из РСЗО

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что военные ВСУ обстреляли территорию ДНР из РСЗО.
ВСУ обстреляли территорию ДНР из РСЗО
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:50 — н.п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В 20:00 по городу ВСУ выпустили ещё десять ракет из РСЗО.

Вместе с этим пять ракет было запущено по Александровке, и ещё пять по Ясиноватому району и Макеевке.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что мирный житель погиб в результате обстрела украинцами Макеевки в ДНР.

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