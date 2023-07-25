Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-24 в Запорожской области
- РИА Новости
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«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.
Также отмечается, что российскими войсками за сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 22 украинских беспилотника.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили свыше 5 тыс. вражеских беспилотников с начала СВО.