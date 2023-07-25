В Минобороны России заявили, что российские военные сбили украинский вертолёт Ми-24 в Запорожской области.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что российскими войсками за сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 22 украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили свыше 5 тыс. вражеских беспилотников с начала СВО.