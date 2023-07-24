Узнать больше

СК Приднестровья назвал имя подозреваемого в деле об убийстве лидера Компартии Хоржана

Короткая ссылка
Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что объявленный в розыск Андрей Думиникэ является главным подозреваемым в убийстве лидера Компартии ПМР Олега Хоржана.
СК Приднестровья назвал имя подозреваемого в деле об убийстве лидера Компартии Хоржана
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Об этом заявил глава СК республики Вячеслав Брынзарь в ходе брифинга, пишет Интерфакс.

По данным следствия, Хоржан и Думиникэ вместе отбывали наказание в тюрьме, а после освобождения тесно общались. Брынзарь отметил, что подозреваемый посещал дом, где обнаружили тело Хоржана.

«Незадолго до преступления оба общались через WhatsApp. За несколько минут до преступления Думиникэ звонил по мессенджеру Хоржану. Возможно, этот звонок и стал причиной того, что убитый впустил нападавших», — добавил Брынзарь.

Согласно заключению экспертизы, нападавших было по меньшей мере трое.

Следствие обратилось за помощью в Молдавию, которая может найти преступников через Интерпол. Правоохранители собрали три тома материалов и вскоре предоставят их Кишиневу.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ предложила помочь Приднестровью в расследовании убийства Хоржана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить