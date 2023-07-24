СК Приднестровья назвал имя подозреваемого в деле об убийстве лидера Компартии Хоржана

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявил, что объявленный в розыск Андрей Думиникэ является главным подозреваемым в убийстве лидера Компартии ПМР Олега Хоржана.

Об этом заявил глава СК республики Вячеслав Брынзарь в ходе брифинга, пишет Интерфакс.

По данным следствия, Хоржан и Думиникэ вместе отбывали наказание в тюрьме, а после освобождения тесно общались. Брынзарь отметил, что подозреваемый посещал дом, где обнаружили тело Хоржана.

«Незадолго до преступления оба общались через WhatsApp. За несколько минут до преступления Думиникэ звонил по мессенджеру Хоржану. Возможно, этот звонок и стал причиной того, что убитый впустил нападавших», — добавил Брынзарь.

Согласно заключению экспертизы, нападавших было по меньшей мере трое.

Следствие обратилось за помощью в Молдавию, которая может найти преступников через Интерпол. Правоохранители собрали три тома материалов и вскоре предоставят их Кишиневу.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ предложила помочь Приднестровью в расследовании убийства Хоржана.