На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
- РИА Новости
«Есть попадания в один из портов... Нанесены повреждения определённым портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — цитирует её ТАСС.
Представительница ВСУ не стала уточнять, о каком именно порте идёт речь.
Гуменюк добавила, что повреждение также получили агроангар и несколько складов с другими грузами.
Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.
Днём ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.