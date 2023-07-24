На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае

Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае.

«Есть попадания в один из портов... Нанесены повреждения определённым портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — цитирует её ТАСС.

Представительница ВСУ не стала уточнять, о каком именно порте идёт речь.

Гуменюк добавила, что повреждение также получили агроангар и несколько складов с другими грузами.

Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

Днём ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.