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На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае

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Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае.
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
  • РИА Новости

«Есть попадания в один из портов... Нанесены повреждения определённым портовым мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — цитирует её ТАСС.

Представительница ВСУ не стала уточнять, о каком именно порте идёт речь.

Гуменюк добавила, что повреждение также получили агроангар и несколько складов с другими грузами.

Ранее на Украине сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

Днём ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах.

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