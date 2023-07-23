Корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури рассказал о характере погибшего военкора Журавлёва

Корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури опубликовал сюжет, в котором рассказал о характере погибшего коллеги, военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.

По словам Максима аль-Тури, Ростислав всегда был там, где горячо. Например, в зоне нагорнокарабахского конфликта и в Афганистане, а с первых дней СВО он сопровождал ВС России.

«Ему не раз удавалось избежать смерти: иногда он успевал укрыться от снарядов, а порой его спасал мотоцикл. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв был смелым и добрым человеком, настоящим профессионалом своего дела — так его описывают все, кто его знал», — заявил корреспондент RT.

Свои последние репортажи Журавлёв посвятил кассетным боеприпасам, которые ВСУ применяют в ходе СВО. Именно от них он и погиб в Запорожской области.

«Нужно вспомнить, что в 2014 году он пошёл добровольцем из Екатеринбурга защищать русскую землю, и наши интересы, и наши ценности здесь, на Донбасской земле», — вспоминает руководитель редакции Ближнего Востока и Африки МИА «Россия сегодня» Михаил Алаеддин.

Ранее в Минобороны России заявили, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.