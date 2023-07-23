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Командующий группировкой «Центр»: инструкторы из НАТО в ВСУ работают как заградотряды

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Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в основном как заградотряды. Он этом он сказал в интервью для телеканала «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

«Наёмников мы слышим в эфире, наёмников мы видим. Про наёмников рассказывают пленные», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в каждой украинской роте их примерно до 10 человек. В основном там прибалты, грузины.

«Но так сказать, чтобы там сдавались и брали пленных — таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — добавил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за время спецоперации уничтожили почти 5 тыс. иностранных боевиков.

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