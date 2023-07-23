Командующий группировкой «Центр»: инструкторы из НАТО в ВСУ работают как заградотряды
«Наёмников мы слышим в эфире, наёмников мы видим. Про наёмников рассказывают пленные», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в каждой украинской роте их примерно до 10 человек. В основном там прибалты, грузины.
«Но так сказать, чтобы там сдавались и брали пленных — таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — добавил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за время спецоперации уничтожили почти 5 тыс. иностранных боевиков.