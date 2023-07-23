NYT: число жертв среди украинских солдат с начала спецоперации достигло десятков тысяч
- AP
В публикации отмечается, что пехота ВСУ всё больше начала сосредоточивать своё внимание на окопных атаках.
«Однако после десятков тысяч жертв с начала конфликта её ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — пишет газета.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.