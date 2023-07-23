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NYT: число жертв среди украинских солдат с начала спецоперации достигло десятков тысяч

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Вооружённые силы Украины потеряли «десятки тысяч» военнослужащих с начала российской специальной военной операции, говорится в статье газеты The New York Times.
NYT: число жертв среди украинских солдат с начала спецоперации достигло десятков тысяч
  • AP

В публикации отмечается, что пехота ВСУ всё больше начала сосредоточивать своё внимание на окопных атаках.

«Однако после десятков тысяч жертв с начала конфликта её ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — пишет газета.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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