NYT: число жертв среди украинских солдат с начала спецоперации достигло десятков тысяч

Вооружённые силы Украины потеряли «десятки тысяч» военнослужащих с начала российской специальной военной операции, говорится в статье газеты The New York Times.

В публикации отмечается, что пехота ВСУ всё больше начала сосредоточивать своё внимание на окопных атаках.

«Однако после десятков тысяч жертв с начала конфликта её ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — пишет газета.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.