Рогов заявил, что новую фазу наступления ВСУ планируют провести в конце июля
- РИА Новости
Отмечается, что ВСУ продолжают накапливать силы на линии фронта, подготавливая основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей.
«Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа», — приводит РИА Новости слова Рогова.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.