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Рогов заявил, что новую фазу наступления ВСУ планируют провести в конце июля

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Новая фаза наступления украинских военных планируется с конца июля до середины августа. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что новую фазу наступления ВСУ планируют провести в конце июля
  • РИА Новости

Отмечается, что ВСУ продолжают накапливать силы на линии фронта, подготавливая основные резервы для новой фазы контрнаступления и проводя разминирование полей.

«Новая фаза наступления рассчитана на конец июля и до середины августа», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.

По его словам, потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.

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