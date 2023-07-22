Власти Днепропетровской области Украины заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», — указал он.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области.