Власти Днепропетровской области Украины заявили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия.
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», — указал он.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области.
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