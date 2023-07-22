ВСУ за сутки 38 раз обстреливали ДНР
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватой, Донецке и Старомихайловке.
В результате обстрелов получила ранения женщина в Кировском районе Донецка.
Также сообщается о повреждении шести жилых домостроений.
Ранее ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по районам Донецка.
Также сообщалось о том, что в результате обстрела Кировского района Донецка пострадала женщина.