Продюсер Пригожин назвал ужасом ситуацию с критикой A$AP Rocky из-за кулона с Z-символикой

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с критикой американского рэп-исполнителя A$AP Rocky и его супруги Рианны из-за фото кулона с Z-символикой и танками в социальных сетях.

«В таком случае и мужу Бейонсе надо сменить свой псевдоним — он же Jay—Z. Это тоже буква Z. И Зеленскому (Zelensky) из фамилии стоит убрать Z... Куда эти буквы девать? Это какая-то надуманная штука, люди просто ищут повод для дополнительного привлечения внимания к себе. Они каждую историю используют как повод, используют публичных людей, чтобы их максимально задействовать в том, что происходит», — заявил продюсер, отметив, что иногда буквы — это просто буквы, а цвета — просто цвета.

По его словам, сложившаяся ситуация — «просто ужас какой-то».

«Им неважно, кого рвать, лишь бы был бы повод», — резюмировал Пригожин.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky и Рианна подверглись критике со стороны пользователей в соцсетях из-за фото кулона с Z-символикой.