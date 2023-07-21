ВС России уничтожили РЛС США AN/TPQ-36 на Херсонском направлении

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие уничтожили РЛС США AN/TPQ-36 на Херсонском направлении, а также свыше 30 военных ВСУ.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено... радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — указали в ведомстве.

По данным российского министерства, российские войска также успешно уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ, а вместе с ними и четыре украинских автомобиля.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.