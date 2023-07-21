Минобороны: ВС России успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы России в течение суток успешно отразили девять атак украинской армии на Донецком направлении, заявили в российском Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 185 военнослужащих.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.