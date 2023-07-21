Минобороны: ВС России успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Вооружённые силы России в течение суток успешно отразили девять атак украинской армии на Донецком направлении, заявили в российском Минобороны.
По данным ведомства, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 185 военнослужащих.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек в ходе контрнаступления.
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