Военные заняли пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ на Двуреченском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Противник потерял более взвода живой силы», — сказал Зыбинский.
Кроме того, ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки польского производства Krab и станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.
Также российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
Ранее в Николаеве было уничтожено расположение ВСУ и иностранных наёмников.
Также сообщалось, что группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ.