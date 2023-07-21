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Военные заняли пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ на Двуреченском направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами на Двуреченском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Противник потерял более взвода живой силы», — сказал Зыбинский.

Кроме того, ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки польского производства Krab и станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. 

Также российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Ранее в Николаеве было уничтожено расположение ВСУ и иностранных наёмников.

Также сообщалось, что группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ.

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