Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами на Двуреченском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Противник потерял более взвода живой силы», — сказал Зыбинский.

Кроме того, ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки польского производства Krab и станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Также российскими военными была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Ранее в Николаеве было уничтожено расположение ВСУ и иностранных наёмников.

Также сообщалось, что группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ.