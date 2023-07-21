ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР

ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы десяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Зайцево, Пантелеймоновке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Луганском, Старомлиновке.

В результате обстрелов получили ранения два человека.

Также сообщается о повреждении шести жилых домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее два человека пострадали в результате обстрела Старомлиновки в ДНР.