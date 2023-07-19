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В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.
В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
  • © AP Photo / Vadim Belikov

«По последним данным, вследствие удара... пострадал инфраструктурный объект», — написал он в Telegram.

Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Одессе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе являются ответом на теракт на Крымском мосту.

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