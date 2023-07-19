В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.

«По последним данным, вследствие удара... пострадал инфраструктурный объект», — написал он в Telegram.

Ранее НАК сообщил об осуществлении террористической атаки на Крымский мост.

По объекту ударили ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Одессе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удары высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе являются ответом на теракт на Крымском мосту.