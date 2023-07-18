Военная хроника: ВСУ теряют элитных бойцов в Запорожской области из-за проблем с разведданными

Вооружённые силы Украины теряют элитные подразделения в Запорожской области из-за проблем с разведданными. Об этом пишет Военная хроника.

По её информации, после серии неудачных атак в районе населённого пункта Степовое Запорожской области несколько подразделений украинской армии скопились в полевом командном пункте. Там они ожидали прибытия пополнения для продолжения атак.

По предварительным данным, 12 июля в ангарах одного из сельхозпредприятий скопились порядка 50 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, в том числе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 2-го отдельного стрелкового батальона, ДРБ «Сонечко». Также туда прибыла лёгкая техника 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в пункте временной дислокации были офицеры связи и корректировщики огня артиллерии ВСУ.

Отмечается, что в связи с дефицитом оперативных данных об активности российских войск в указанном районе и из-за молчания командования украинские военные начали координировать действия между собой по открытым каналам связи, этим они выдали себя.

«Через 20 минут после фиксации активности ВСУ в районе Степового для доразведки прибыл БПЛА «Орлан», а спустя час наблюдения к позициям ВСУ прибыли штурмовики Су-25, оснащённые авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции», — пишет Военная хроника.

После прилёта высокоточного боеприпаса сеансы связи в районе Степового прекратились, а украинские войска на несколько часов прервали обстрелы и прекратили перемещения на этом направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины усилили группировку на Васильевском направлении в Запорожской области.