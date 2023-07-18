Узнать больше

Военная хроника: ВСУ теряют элитных бойцов в Запорожской области из-за проблем с разведданными

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины теряют элитные подразделения в Запорожской области из-за проблем с разведданными. Об этом пишет Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ теряют элитных бойцов в Запорожской области из-за проблем с разведданными
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По её информации, после серии неудачных атак в районе населённого пункта Степовое Запорожской области несколько подразделений украинской армии скопились в полевом командном пункте. Там они ожидали прибытия пополнения для продолжения атак.

По предварительным данным, 12 июля в ангарах одного из сельхозпредприятий скопились порядка 50 военнослужащих из разных подразделений ВСУ, в том числе 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 2-го отдельного стрелкового батальона, ДРБ «Сонечко». Также туда прибыла лёгкая техника 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в пункте временной дислокации были офицеры связи и корректировщики огня артиллерии ВСУ.

Отмечается, что в связи с дефицитом оперативных данных об активности российских войск в указанном районе и из-за молчания командования украинские военные начали координировать действия между собой по открытым каналам связи, этим они выдали себя.

«Через 20 минут после фиксации активности ВСУ в районе Степового для доразведки прибыл БПЛА «Орлан», а спустя час наблюдения к позициям ВСУ прибыли штурмовики Су-25, оснащённые авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции», — пишет Военная хроника.

После прилёта высокоточного боеприпаса сеансы связи в районе Степового прекратились, а украинские войска на несколько часов прервали обстрелы и прекратили перемещения на этом направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины усилили группировку на Васильевском направлении в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить