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Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают только язык силы

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя атаку украинских спецслужб на Крымский мост, заявил, что, как показывает опыт, террористы понимают только язык силы.
Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают только язык силы
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев считает, что надо взрывать дома террористов и их родственников.

«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал он.

По его мнению, «главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались».

«Это трудно, но возможно», — заключил он.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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