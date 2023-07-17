Медведев об атаке на Крымский мост: террористы понимают только язык силы
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев считает, что надо взрывать дома террористов и их родственников.
«Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал он.
По его мнению, «главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались».
«Это трудно, но возможно», — заключил он.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.