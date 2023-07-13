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Военная хроника: бойцы ВСУ попали в засаду сил специального назначения в районе Пятихаток

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Украинские военные не могут продвинуться дальше Пятихаток в Запорожской области, видео с засадой, в которую попали бойцы украинского ДРБ «Сонечко» в районе этого села, ранее было опубликовано в сети.
Военная хроника: бойцы ВСУ попали в засаду сил специального назначения в районе Пятихаток
  • AP

Об этом сообщает Военная хроника.

На видео заметно, что бойцы ДРБ используют для атаки единственную асфальтированную дорогу, при этом по группе ВСУ прилетают мины и снаряды калибра 122 и 152 мм.

Как считает Военная хроника, дорога хорошо пристреляна артиллеристами ВС России и находится под плотным огневым контролем.

Примечательно, что противотанкового вооружения на бойцах нет, а короткая атака прерывается не только прилётами артиллерии, но и стрелковым огнём.

«Предположительно, бойцы украинского ДРБ «Сонечко» попали в засаду сил специального назначения», — говорится в сообщении.

При этом отход группы «больше похож на срочную эвакуацию», когда пулемётчики «лихорадочно зажимают спуск в надежде подавить огонь с флангов».

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