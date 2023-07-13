В Совфеде осудили решение Киева заменить герб СССР на трезубец на памятнике «Родина-мать»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве.

Как подчеркнул сенатор, такие решения не удивляют, поскольку все они «абсолютно абсурдны».

«Они пытаются вытравить из сознания своего народа любую мысль о Советском Союзе, о России. Но это же всё равно вечно продолжаться не будет, рано или поздно этот режим подойдёт к финишу, у меня даже нет сомнений, и это всё будет восстановлено, и придётся решать вопрос о восстановлении отношений между двумя братскими народами», — считает Джабаров.

Ранее стало известно, что Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве.