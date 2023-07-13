Узнать больше

Военкор RT рассказал о продолжающемся процессе выбивания ВСУ из окрестностей Кременной

Короткая ссылка
Военкор RT Мурад Газдиев заявил, что российские войска выбивают ВСУ из окрестностей Кременной в Луганской Народной Республике.

Отмечается, что бойцы 80-го танкового полка по наводке БПЛА разносят украинские линии обороны и закидывают окопы гранатами. Также по позициям противника работают беспилотники батальона «Ахмат».

Во время атаки ВСУ в Запорожской области, которую они пытались провести накануне саммита в Вильнюсе, Киев потерял ещё сотни бойцов убитыми и ранеными.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», командир взвода российских разведчиков с позывным Острог рассказал, как правильно действовать в ходе вылазок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить