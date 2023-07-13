Военкор RT Мурад Газдиев заявил, что российские войска выбивают ВСУ из окрестностей Кременной в Луганской Народной Республике.

Отмечается, что бойцы 80-го танкового полка по наводке БПЛА разносят украинские линии обороны и закидывают окопы гранатами. Также по позициям противника работают беспилотники батальона «Ахмат».

Во время атаки ВСУ в Запорожской области, которую они пытались провести накануне саммита в Вильнюсе, Киев потерял ещё сотни бойцов убитыми и ранеными.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», командир взвода российских разведчиков с позывным Острог рассказал, как правильно действовать в ходе вылазок.