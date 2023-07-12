В ЛНР сообщили, что один человек погиб, один ранен при обстреле ВСУ пригорода Лисичанска

Один человек погиб, ещё один получил ранения из-за обстрела ВС Украины города Приволье, относящегося к Лисичанску в Луганской Народной Республике.

Об этом заявил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров, проходящий службу в одном из подразделений республики.

«Жертвами обстрела стали как минимум двое мирных жителей: один погибший, ещё один раненый. Это двое гражданских, которых наши бойцы эвакуировали», — передаёт его слова ТАСС.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли два района Донецка снарядами калибра 155 мм.