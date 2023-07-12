В МВД Белоруссии планируют совместную боеподготовку белорусского спецназа с ЧВК «Вагнер»

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенко сообщил, что идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер» о совместной боеподготовке.

«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», — цитирует его информагентство БЕЛТА.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, планируется обсудить ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер», так как «лидеры стран были вовлечены в эту проблему».