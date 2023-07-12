В МВД Белоруссии планируют совместную боеподготовку белорусского спецназа с ЧВК «Вагнер»
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер», которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», — цитирует его информагентство БЕЛТА.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.
6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, планируется обсудить ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер», так как «лидеры стран были вовлечены в эту проблему».