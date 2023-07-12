Резников: Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании в рамках саммита НАТО в Вильнюсе двух соглашений между Украиной и Швецией о военном сотрудничестве.

«Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Резников отметил, что доверие — краеугольный камень крепкого партнёрства, а доступ к информации — ключ к успеху.

Он добавил, что обе страны также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок, которое открывает большие возможности как для украинских вооружённых сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB (шведская авиастроительная и оборонная компания) и др.

Ранее правительство Швеции сообщило о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $35,5 млн.